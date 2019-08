Juli: Arbeitslosigkeit in Wien um 5,3 Prozent gesunken

Im Juli ist die Arbeitslosigkeit in Wien um 5,3 Prozent gesunken. Vor allem in der Warenproduktion, Hotellerie und Gastronomie ging die Arbeitslosigkeit zurück.

In der Bundeshauptstadt Wien ist die Arbeitslosigkeit im Juli um 5,3 Prozent gesunken. Konkret ging die Zahl der beim Arbeitsmarktservice Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 108.977 zurück. Zugleich befanden sich 6,7 Prozent weniger Personen (insgesamt 22.286) in Schulungen, wie das AMS am Donnerstag mitteilte.