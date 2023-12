Jugendstrafvollzug zieht von Gerasdorf nach Wien

Für den Jugendstrafvollzug der Justizanstalt Gerasdorf in Niederösterreich geht es nach Wien. Die Anstalt in Gerasdorf wird für junge Leute mit mittleren und langen Haftstrafen weitergenutzt.

Kritik an Jugendvollzug

Anstalt in Gerasdorf einzigartig in Österreich

Die Anstalt in Gerasdorf ist die derzeit einzige Einrichtung in Österreich, in der ausschließlich Jugendliche und junge Erwachsene untergebracht sind (wobei es in anderen Haftanstalten aber auch eigene Jugendvollzugsabteilungen gibt, Anm.). Sie entstand Anfang der 70er Jahre im Ortsgebiet von St. Egyden am Steinfeld. Laut Ministerium stand damals der Gedanke des "Internats im Grünen" im Zentrum - wobei heute Jugendliche in der Regel aber kürzere Haftstrafen verbüßen. Umso wichtiger sei es, sie von Anfang an auf die Entlassung und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorzubereiten. Angehörigenbesuche, Anschluss an Bildungseinrichtungen und Arbeitsstätten seien im ländlichen Gerasdorf aber weit schwieriger zu bewerkstelligen als in Wien. Dort stünden auch bessere Therapiemöglichkeiten zur Verfügung.