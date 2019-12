Jugendliche raubten Passanten in Wiener City aus

Drei Jugendliche raubten am Samstag zwei Passanten am Wiener Börseplatz aus. Dank einer Sofortfahndung der Polizei konnten die Burschen geschnappt werden.

Drei Jugendliche im Alter von 16, 17 und 19 Jahre sollen bereits am Samstag zwei Passanten am Börseplatz in der Wiener City beraubt haben. Laut den Opfern fragten die drei Österreicher kurz nach 23 Uhr nach Zigaretten. Die Passanten boten den jungen Männern die Zigaretten an, wobei die Situation kippte und die Burschen ihnen mit der Faust ins Gesicht schlugen.