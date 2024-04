Jugendliche nach Raub in Wien-Josefstadt festgenommen

Am Montag-Abend wurden zwei Jugendliche in der Nähe des Hamerlingplatzes ausgeraubt.

15-Jähriger bei Raub durch Jugendlich leicht verletzt

Als sie dieses nicht bekamen, griffen sie die Opfer an, entwendeten eine Packung Zigaretten sowie eine Mütze und ergriffen die Flucht. Der 15-Jährige erlitt durch Schläge mit der Faust und Tritte ins Gesicht leichte Verletzungen. Durch eine umgehend eingeleitete Fahndung und anhand der Beschreibung der Angreifer konnten ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger in einem nahegelegenen Hausflur an der Ecke Lerchenfelder Straße/Albertgasse gefunden und vorläufig in Gewahrsam genommen werden. Sie sind derzeit unter polizeilicher Aufsicht. Die Ermittlungen dauern an.