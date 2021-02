Jugendliche legten Brand auf FH-Baustelle in St. Pölten: 920.000 Euro Schaden

Nach dem Brand auf der Baustelle der FH St. Pölten im Oktober 2020 konnte nun ein Quartett ausgeforscht worden. Die teils amtsbekannten männlichen Personen im Alter von 15 bis 18 Jahren sollen das Feuer gelegt haben.

Quartett legte an mehreren Stellen Brände

Der Brand war am Abend des 19. Oktobers gelegt worden. An mehreren Stellen auf dem Areal waren dazu Holzpaletten und Kartonagen gehäuft worden, die dann mittels Böllerwurf angezündet wurden. Die noch nicht fertiggestellte Fassade des Gebäudes wurde in der Folge stark beschädigt und an manchen Stellen zerstört. Ein weiteres Feuer, im dritten Stock des Neubaus gelegt, war laut Polizei nicht ausbreitungsfähig und erlosch von selbst.