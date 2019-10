Jugendliche in Wien beraubt: Zwei Festnahmen

In der Nacht auf Sonntag wurden zwei knapp 16-jährige Burschen in der Wiener Innenstadt ausgeraubt, weil sie kein Ecstasy kaufen wollten.

Ein 18- und ein 19-Jähriger sollen in der Nacht auf Sonntag zwei knapp 16-Jährigen in der Wiener Innenstadt ihr Bargeld - ein paar Euro - abgenommen haben. Andernfalls würden sie zusammengeschlagen. Zuvor sollen die Beschuldigten versucht haben, den Jugendlichen Ecstasy zu verkaufen, was diese ablehnten.