Jugendliche hantierten in der Wiener Innenstadt mit Schusswaffe

Am Dienstagabend rückte die WEGA in ein Wiener Hotel aus, weil sechs Jugendliche mit einer Schusswaffe auf der Dachterrasse hantierten. Die Burschen zeigten sich geständig.

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag gegen 20.10 Uhr mehrere Jugendliche beim Hantieren mit einer Faustfeuerwaffe auf der Dachterrasse eines Hotels in der Wiener Innenstadt. Mehrere Funkwägen wurden daraufhin zum Hotel am Schottenring geschickt und die Beamten errichteten sofort eine Absperrung rund um das betroffene Gebäude.