Jugendliche Erpresser-Bande sorgt in Haft für Wirbel

Die Jugendbande, die im September angeblich drei Brandanschläge auf ein Geschäftslokal in Wien-Meidling verübte, wird derzeit von der Staatsanwaltschaft Wien untersucht. Es wird vermutet, dass die Anschläge darauf abzielten, Schutzgeld von dem Betreiber des Handy-Shops zu erpressen.

Schutzgeld erpresst: Jugend-Bande sorgt in Haft für Wirbel

15-Jährige unter Druck gesetzt und eingeschüchtert

Wie sich herausstellte, war der 15-Jährige im Jugendtrakt der Justizanstalt (JA) Josefstadt unter Druck gesetzt und massiv eingeschüchtert worden. Gewalt wurde ihm nach gesicherten Informationen der APA zumindest angedroht, sollte er nicht zugunsten anderer Verdächtiger aussagen. In der JA Josefstadt hat man auf die jüngsten Entwicklungen bereits reagiert. Der unter Druck gesetzte 15-Jährige wurde aus Sicherheitsgründen in eine andere Justizanstalt verlegt. Jene mutmaßlichen Komplizen, die ihn eingeschüchtert haben sollen, wurden innerhalb der JA Josefstadt in den Trakt für junge Erwachsene bzw. in den Normalvollzug verlegt.