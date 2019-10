Jugendbande machte Wien unsicher: Zehn Raubüberfälle geklärt

Mindestens zehn Raubüberfälle soll eine Jugendbande in Wien-Meidling, Fünfhaus und Liesing diesem Sommer durchgeführt haben. Der Haupttäter ist dabei erst zwölf Jahre alt.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte die Wiener Polizei zahlreiche Raubüberfälle in Wien klären. Anfang Juli bis Mitte August 2019 ereigneten sich vorwiegend im 12. Bezirk, aber auch im 15. und 23. Bezirk zehn Raubüberfälle.

Teenager bedrohten Opfer in Wien-Meidling mit Messer

Darunter auch vier Überfälle bei denen die insgesamt acht Beschuldigten (12-19 Jahre) ihre Opfer mit einem Messer bedroht haben. In allen zehn Fällen traten die Beschuldigten in verschiedenen Konstellationen auf. Lediglich der Haupttäter, ein 12-jähriger Slowake war an allen 10 Raubüberfällen beteiligt.