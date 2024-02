Jugendbande griff Wiener Nobel-Lokal brutal an: Haft für zwei Burschen

Am Donnerstag wurden am Wiener Landesgericht zwei Burschen nach einem gewalttätigen Angriff einer Jugendbande auf ein Nobel-Restaurant im Wiener Stadtpark im letzten Sommer zur Verantwortung gezogen.

18-Jähriger in Wien donnerte Kellner Faust ins Gesicht

Zu den verfahrensgegenständlichen Vorfällen war es am 28. August 2023 gekommen, nachdem einer der Angeklagten auf der Freifläche vor dem Lokal einen auf einem Stehtisch befindlichen Aschenbecher ergriffen und in den Wienfluss geschmissen hatte. Er wurde deswegen von einem Kellner zu Rede gestellt. Daraufhin eskalierte die Situation. Zunächst donnerte der 18-Jährige dem Kellner die Faust mehrfach ins Gesicht und fügte ihm Prellungen und Hämatome zu. Beim Versuch, die Schläge abzuwehren, brach sich der Angestellte den rechten Zeigefinger.

Als anderes Personal dem Verletzten zu Hilfe kam, ging der 18-Jährige - er trainiert in einem Boxverein - in Kampfstellung und in weiterer Folge auf weitere Beschäftigte los. Er wurde dabei von seinen beiden Freunden tatkräftig unterstützt. Dann stürmte die Bande sogar ins Lokal und verschreckte Gäste, indem sie gegenüber weiteren Angestellten handgreiflich wurden bzw. Stühle und Sitzbänke ergriffen und diese gegen die Wand warfen.

"Wir haben Blödsinn gemacht" räumte der 18-Jährige ein

Eine Lokalbesucherin, die an diesem Abend in dem Restaurant gemütlich einen Geburtstag feiern wollte, schilderte dem Gericht ihre Eindrücke: "Es war schrecklich, so was kennt man nur aus dem Film." Einem Kellner sei "die Faust zwischen die Augen geschlagen worden. Ich war völlig im Schock."