Jüdisches Museum Wien: Neuer Besucherrekord 2018

So viele weitere Museen in Wien, konnte sich auch das Jüdische Museum über einen neuen Besucherrekord freuen.

Das Jüdische Museum Wien hat im vergangenen Jahr einen Besucherrekord verzeichnet: 2018 wurden 133.261 Gäste an beiden Standorten begrüßt – um drei Prozent mehr als im Jahr davor, freute sich das Museum in einer Aussendung am Montag.

Der Dependance am Judenplatz verhalf die Ausstellung “Helena Rubinstein. Die Schönheitserfinderin” zu einem All-Time-High mit 25.684 Besuchern. Im Palais Eskeles in der Dorotheergasse erwies sich die Ausstellung “The Place to Be – Salons als Orte der Emanzipation” über die Wiener Salonnieren von Fanny von Arnstein bis Berta Zuckerkandl als Besuchermagnet.