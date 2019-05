Jüdisches Museum Wien: Gute-Laune-Label Pepi Kollektion feiert Premiere

Am 16. Mai feiert die Pepi Kollektion im Warenhaussalon Gottfried & Söhne im Museumsshop im Jüdischen Museum Wien Premiere.

Frank-Prinzip: „Nimm, was da ist, und mach was Schönes daraus”

Gerhard Bauderer von Kabinettstücke führt bereits seit geraumer Zeit das fort, was Josef Franks Philosophie war. „Zeit seines Lebens orientierte sich Josef Frank am Menschen, stand für moderne Individualität auf Basis der Tradition und für Einfachheit ohne Pathos. Dogmatismus war ihm fremd”, so Bauderer. Bereits seit fünf Jahren gestaltet er nach Wunsch Wohnungen und Häuser nach dem Frank-Prinzip: „Nimm, was da ist, und mach was Schönes daraus. Was nicht passend ist, mach passend“. Deshalb gestaltet er Möbelstücke und Wohnaccessoires mit Frank-Stoffen zu Kabinettstücken. Bereits seit längerem sind auch bei Gottfried & Söhne bunt gemusterte Stücke erhältlich. Daraus ist die Pepi Kollektion entstanden. Diese ist aber bestimmt noch nicht abgeschlossen.