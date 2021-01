Jüdisches Museum Wien gibt neues Jahrbuch heraus

Das Jüdische Museum Wien hat anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages am morgigen Mittwoch ein neues Jahrbuch herausgegeben.

"Die Zukunft der Erinnerung. Jüdische Museen und die Schoah im 21. Jahrhundert" geht der Frage nach dem Erinnern an die Schoah in der Gegenwart nach - ohne Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, wie es in einer Aussendung am Dienstag hieß. Weiters werden die unterschiedlichen Zugänge von jüdischen Museen zu diesem Thema diskutiert.