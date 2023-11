Journalisten-KV: VÖZ nimmt Kündigung des unter Auflagen zurück

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) hat beschlossen, die Kündigung des Journalisten-Kollektivvertrags, die zum Jahresende wirksam geworden wäre, unter bestimmten Bedingungen zurückzunehmen.

Dieser Beschluss wurde vom VÖZ-Vorstand während einer Sitzung am Mittwoch gefasst, wie in einer offiziellen Mitteilung erklärt wurde. Es wurde eine entsprechende Vereinbarung mit der Gewerkschaft der Journalistinnen und Journalisten in der GPA angenommen.