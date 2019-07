Journalisten in Österreich fürchten Beschränkung der Pressefreiheit

Österreichische Journalisten sehen laut Umfrage die Pressefreiheit seit der Ibiza-Affäre in Gefahr. Das sind deutlich mehr als in Deutschland und der Schweiz. Auch ein Viertel der Bevölkerung sorgt sich um die unabhängige Berichterstattung.

Eine Umfrage unter Österreichs Journalisten zeigt bedenkliche Zahlen: Knapp die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass die Pressefreiheit in Gefahr ist. Fast jeder Zweite gab außerdem an, im letzten Halbjahr von Interventionen betroffen gewesen zu sein. Das geht aus dem aktuellen Journalistenbarometer von Marketagent.com und Ecker & Partner hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde.