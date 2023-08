Josh. und Pizzera & Jaus bei Eröffnung des neu gestalteten Domplatzes in St. Pölten

Von 8. bis 10. September wird die offizielle Eröffnung des Domplatzes in St. Pölten mit einem Fest gefeiert.

Das am Mittwoch vorgestellte Programm umfasst mehrere Konzerte. Auftreten werden neben dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich u. a. auch Josh. und Pizzera & Jaus. Am Sonntag wird laut Aussendung ein Hochamt im Dom gefeiert. Zum Fest laden das Land Niederösterreich, das Festspielhaus St. Pölten, die Diözese und die Stadt St. Pölten.

Eröffnung des neu gestalteten Domplatzes in St. Pölten

Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung von Richard Kaufman präsentiert am 8. September ab 18.00 Uhr gemeinsam mit Ina Regen, Thomas Gansch, Nikolaus Habjan und Igudesman & Joo ein Crossover-Programm. Am nächsten Tag ab 18.00 Uhr sorgt Lukascher mit seinem "Austro-Voiks-Raggae-Pop-Dub" für Stimmung. Beim folgenden "Ö3"-Konzert treten Josh. sowie Pizzera & Jaus auf. An den ersten beiden Tagen ist der Eintritt kostenlos, Null-Euro-Tickets müssen jedoch aus organisatorischen Gründen unter www.festspielhaus.at gebucht werden. Am 10. September wird nach dem Hochamt um 10.30 Uhr das Festival "Musica Sacra" um 18.00 Uhr im Dom eröffnet.