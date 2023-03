„Joker 2"-Look: So sieht Lady Gaga als Harley-Quinn aus

Der Joker hat mit Harley Quinn einen ebenso beliebten wie ikonischen Co-Charakter an seiner Seite. Jetzt wissen wir, wie Lady Gaga in ihrer neuen Rolle aussieht.

Dargestellt wurde die Schurkin Harley Quinn bereits in drei DC-Filmen von Margot Robbie. Nun tritt sie n die Fußstapfen des Hollywoodstars: Lady Gaga. In "Joker: Folie á Deux" wird die Sängerin und Schauspielerin die Psychiaterin Harleen Quinzel spielen. Und wir wissen nun auch, wie Gag im Kostüm aussehen wird.

„Joker 2": So sieht Lady Gaga im Harley-Quinn-Look aus

Bilder vom Set zeigen die DC-Schurkin in Kostüm und Schminke. Wer eine überdreht extrovertierte und bunte Harley Quin erwartet, wie ursprünglich von Margot Robbie dargestellt, dürfte nun eines Besseren belehrt werden, denn Gagas Version kommt deutlich dezenter daher. Der Grund: Die Joker Welt wirkt inzwischen viel realistischer. Laut Variety soll die Szene, in der Lady Gaga zu sehen ist, möglicherweise zeigen, dass der Joker in die Freiheit entlassen wird. Wer wissen will, was es mit der Handlung im zweiten Teil auf sich hat, muss sich aber noch ene Weile gedulden.