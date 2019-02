Johana Dohnal: SPÖ würdigt "eine der wichtigsten Frauenpolitikerinnen Österreichs"

Johanna Dohnal wäre 80 Jahre alt geworden. Anlässlich dazu erinnert die SPÖ an die verstorbene Frauenministerin.

Für Parteichefin Pamela Rendi-Wagner war sie “eine der wichtigsten Frauenpolitikerinnen Österreichs”, Dohnal habe für die Gleichberechtigung in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft gekämpft, ebenso für den Schutz von Frauen vor Gewalt und für Gleichstellung in der Ehe.

“Happy Birthday, Johanna und sei dir sicher: Wir kämpfen weiter!”, schrieb Rendi-Wagner auf Facebook. Auch SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek würdigte die einstige Ministerin in einer Aussendung: “Die Arbeit von Johanna Dohnal zeigt, dass Gewaltschutz nicht erst heute Thema ist.” Andreas Schieder, Spitzenkandidat der SPÖ für die EU-Wahlen, warnte: “Der Rechtsrutsch in Österreich und Europa stellt die Errungenschaften der Frauenbewegung Stück für Stück in Frage.”