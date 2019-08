Jobstudie: Arbeitnehmer fliegen auf Wien

Österreichische Jobstudie: Wien ist das Bundesland Nummer 1, wenn Arbeitnehmer erwägen, für ihren Job umzuziehen. Dabei sieht es mit der Zufriedenheit im Job gar nicht mal so gut aus.

In Sachen Zufriedenheit im Job muss sich Wien hinter dem Mittelfeld einordnen. In der Hauptstadt geben nur 43 Prozent der Arbeitnehmer an, mit ihrem Job zufrieden zu sein. Zum Vergleich: In Tirol sind stolze 54 Prozent mit ihrer Arbeit zufrieden. Als Schlusslichter liegen nur ein Prozent hinter Wien Vorarlberg und Salzburg (je 42 %).