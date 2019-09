Jobmesse in der SCS: Tipps & Beratung bei der Jobsuche

Die SCS ladet am 26. und 27. September 2019 alle Jobsuchenden zur Jobmesse: Expertentipps für den perfekten Auftritt sammeln und sich direkt bei Shoppartnern um offene Stellen bewerben.

Karrieresprungbrett Shopping City Süd: Die Jobmesse am Water Plaza bietet am Donnerstag, den 26. September und Freitag, den 27. September allen Jugendlichen und Erwachsenen von 09:30 Uhr bis 18:00 Uhr die Möglichkeit, sich direkt bei Personalverantwortlichen der SCS Shoppartner für offene Stellen zu bewerben. Unter den Arbeitgebern findet man namhafte internationale Unternehmen wie C&A, CCC, CKV Gruppe, Decathlon, Depot, Confiserie Heindl, Hervis, Hollister, Hofer, IKEA, Interspar, Kleider Bauer, Lego, Nordsee, McDonald's, Peek&Cloppenburg, Polizei, REWE, Saturn, The Swatch Group und auch H&M.