Joachim Preiss wird neuer SPÖ-Klubdirektor

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wählte Joachim Preiss zum neuen Klubdirektor der Partei. Er soll am Freitag am Rande der SPÖ-Gremiensitzungen für seine neue Aufgabe designiert werden.

SPÖ: Joachim Preiss wird neuer Klubdirektor

Preiss soll am Freitag am Rande der SPÖ-Gremiensitzungen für seine neue Aufgabe designiert werden, nötig ist eine Wahl durch den Klub. Zuletzt war er in der Wiener Arbeiterkammer aktiv. Davor fungierte der Ehemann der österreichischen H&M-Chefin nach seinem Ausscheiden aus dem Sozialministerium als Direktor der niederösterreichischen Arbeiterkammer. Detail am Rande: Preiss gilt als gut mit Bernhard Achitz befreundet, der heute von Rendi-Wagner zum Volksanwalt designiert wurde.