Jetzt LIVE: WSG Tirol gegen WAC im Ticker

Der WAC hat im Fußball-Bundesliga-Auswärtsmatch am Sonntag gegen die WSG Tirol die Fortsetzung seines Erfolgslaufs im Visier. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Die zweitplatzierten Wolfsberger reisen nach zuletzt sechs Pflichtspiel-Siegen in Folge voller Optimismus zum Schlusslicht. Dennoch warnte Trainer Robin Dutt: "Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Partie, wissen aber, dass wir uns immer aufs Neue beweisen müssen."

Wolfsberger wollen siebenten Sieg in Serie

Dennoch gelang der WSG in den jüngsten sechs Bewerbspartien nur ein Sieg. Bei den Wolfsbergern hingegen lief es in den vergangenen Wochen wie geschmiert. Dutt: "Bei uns haben sich in der Offensive ein paar Abläufe automatisiert, und in der Defensive sind wir nicht mehr so inkonstant wie zu Saisonbeginn." Daher befinde man sich in einem "positiven Kreislauf", berichtete der WAC-Trainer. "Siege bringen Selbstbewusstsein, und Selbstbewusstsein bringt wiederum Siege."