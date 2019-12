Jetzt LIVE: WSG Tirol gegen SV Mattersburg im Ticker

"Verlieren verboten" - so die Devise beim WSG Tirol. Am Sonntag trifft das Team auf den SV Mattersburg. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

WSG Tirol geht mit einer klaren Zielsetzung ins Heimspiel gegen den SV Mattersburg. "Verlieren verboten", gab Trainer Thomas Silberberger vor der letzten Fußball-Bundesliga-Runde in diesem Jahr als Devise aus. Im Falle einer Niederlage am Sonntag würde der einen Punkt vor den Burgenländern liegende Aufsteiger als Letzter überwintern.

WSG Tirol mit großem Respekt vor Mattersburg-Spiel

In den vergangenen fünf Runden sowie in sieben der jüngsten acht Liga-Partien setzte es Pleiten für die Truppe von Coach Thomas Silberberger. Der 46-Jährige zeigte sich aber optimistisch, dass der Negativtrend gegen den SVM gestoppt werden kann. Er sei "begeistert vom Charakter der Mannschaft", die trotz der Misserfolge in den vergangenen Wochen einen enormen Zusammenhalt an den Tag lege.