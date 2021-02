Jetzt LIVE: WSG Tirol gegen SKN St. Pölten im Ticker

Vor dem Fußall-Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen den SKN St. Pölten spricht viel für ein neuerliches Erfolgserlebnis der WSG Tirol. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

WSG Tirol mit großer Siegessicherheit

Dennoch warnte WSG-Coach Thomas Silberberger vor zu großer Siegessicherheit. "St. Pölten ist sicher nicht so schlecht, wie sie aktuell dastehen. Die Favoritenrolle ist vielleicht nicht so klar, wie es den Anschein hat." Allerdings habe sich St. Pölten "offensichtlich noch nicht als Mannschaft gefunden", merkte der Tiroler an.

Seine Mannschaft feierte im ersten Saisonduell im vergangenen Oktober einen 1:0-Erfolg in der NV Arena, danach setzte ein massiver Aufwärtstrend ein. "Wir haben gute Erinnerungen daran. Der Auswärtssieg damals, bei dem wir 30 Minuten in Unterzahl spielten, war so was wie der Startschuss zu unserer tollen Performance", sagte Silberberger.