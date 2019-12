Jetzt LIVE: WSG Tirol gegen SK Strum Graz im Ticker

Sturm Graz will im Duell gegen WSG Tirol Boden gut machen und wichtige Punkte holen. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Vor dem Auswärtsspiel bei der WSG Tirol am Samstag hielten Trainer Nestor El Maestro und Torhüter Jörg Siebenhandl demonstrativ fest, dass die Steirer in dieser Saison kein Zittern um den Europacup-Start einreißen lassen wollen. Der Aufsteiger aus Tirol wartet seit drei Runden auf einen Punkt und liegt nur zwei vor Schlusslicht Mattersburg.

Sturm Graz will der Spitze wieder näher kommen

"In der Tabelle orientieren wir uns natürlich nach vorne, wir wollen Dritter werden. Wer hinter uns steht, ist nebensächlich", sagte Siebenhandl voller Tatendrang. Ein Ausfall bei den Gästen dürfte Thorsten Röcher sein, den muskuläre Probleme mit der Wade plagen. Zufrieden durfte El Maestro in den vergangenen Wochen notieren, dass sich Sturm in der zweiten Spielhälfte oft steigern konnte. Das war in den ersten zwölf Runden noch nicht der Fall. "Wir sind jetzt nicht plötzlich fitter. Es ist einerseits leichter Zufall, aber auch ein Zuwachs an unserer Form in der Offensive", sagte der gebürtige Serbe.