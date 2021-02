Jetzt LIVE: WSG Tirol gegen RB Salzburg im Ticker

Ein sogenanntes Westderby steht der Fußball-Bundesliga am Samstag ins Haus. Die Meistergruppe schon zum Greifen nah, empfängt Überraschungsteam WSG Tirol Tabellenführer Red Bull Salzburg und spekuliert dabei mit "Bonuspunkten". Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Red Bull Salzburg will sich keinen Ausrutscher erlauben

"Die Tabellensituation an der Spitze ist sehr eng", meinte Salzburgs Mittelfeldmann Mohamed Camara im Hinblick auf die nur einen Punkt hinter Platz eins lauernden Rapidler, die zeitgleich bei Schlusslicht Altach gastieren. "Deshalb wollen wir uns keinen Ausrutscher erlauben und in Tirol voll punkten. Unser Ziel ist es, als Tabellenführer und mit Selbstvertrauen in das Europa League-Hinspiel gegen Villarreal zu gehen."

Fünf Tage nach dem Gastspiel in Tirol empfängt die Truppe von Trainer Jesse Marsch die Spanier, der Grundstein für den vierten Einzug ins Achtelfinale der Europa League soll gelegt werden. Die Stimmung ist nach vier Liga-Siegen 2021 bestens, die Belastung beherrschbar, betonte Camara. "Wir haben ja bisher noch nicht so viele Spiele gemacht und sind aufgrund der Vorbereitung körperlich gut beisammen", sagte der Mann aus Mali.

Harte Arbeit gegen WSG Tirol

Die WSG, die bei einem Spiel weniger sechs Punkte Vorsprung auf Platz sieben hat, kann die Partie entspannt angehen. "Wir haben nichts zu verlieren", sagte Trainer Thomas Silberberger, "aber alles zu gewinnen." Trotz vier Siegen, einem Remis und einer Niederlage in den jüngsten sechs Partien ist aber auch ihm klar, dass es "eine Mammutaufgabe" wird. "Aber wenn wir so wie gegen Linz (4:2 am 24. Jänner, Anm.) taktisch diszipliniert und mutig nach vorne spielen, dann ist da was drin."