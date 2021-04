Jetzt LIVE: WSG Tirol gegen Rapid Wien im Ticker

Rapid Wien peilt Mittwochabend im nächsten Duell mit der WSG Tirol in Innsbruck wieder einen Sieg an, um den zweiten Tabellenplatz abzusichern. Wir berichten ab 18.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

"Man hat gesehen, dass Wattens eine Mannschaft ist, die zurecht da oben steht. Wenn jetzt einer erwartet, dass das leichter wird, dann ist er am falschen Dampfer. Wir brauchen eine ähnliche Leistung, damit wir da zu Punkten kommen", betonte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer am Dienstag.

Rapid will beim Gastspiel in Tirol nächsten Dreier nachlegen

Ein Erfolg auf dem Tivoli würde überdies "eine schöne Heimfahrt" im Bus garantieren, "aber da gehört natürlich harte Arbeit dazu". Mit dem nächsten Dreier gegen die Tiroler könnten sich die Hütteldorfer (30 Punkte) auch weiter von zumindest einem Verfolger absetzen, da zeitgleich um 18.30 Uhr der Dritte Sturm (26) beim Vierten LASK (25) gastiert. "Wir können uns in die Position bringen, dass es leichter wird", meinte Kühbauer mit Blick auf den Kampf um Platz zwei in der Fußball-Bundesliga.

Der Sieg am Sonntag habe angesichts des intensiven Spielplans "schon im Kopf" geholfen, trotzdem beginnt es in Innsbruck wieder bei 0:0. "Sie werden uns nichts schenken. Ich erwarte eine Mannschaft, die alles versuchen wird, uns zu schlagen. Das haben sie gegen den LASK und gegen Salzburg gezeigt. Deswegen werden wir sie in keinster Weise unterschätzen. Keiner darf glauben, das wird für uns dort ein Spaziergang", warnte Kühbauer und erinnerte nochmals an das 2:0 der Tiroler am 4. April gegen die Linzer sowie das 3:2 ebenfalls auf dem Tivoli in der Vorwoche gegen den Serienmeister.