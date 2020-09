Jetzt LIVE: WSG Tirol gegen LASK Linz im Ticker

Der LASK absolviert am Samstag in der Fußball-Bundesliga bei WSG Tirol seine Europacup-Generalprobe. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Die Linzer wollen sich mit einem Sieg am Tivoli auf das Heimspiel in der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League am Donnerstag gegen Dunajska Streda einstimmen und dabei ihren eindrucksvollen Auswärts-Erfolgslauf der Vorsaison fortsetzen.