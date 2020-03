Jetzt LIVE: WSG Tirol gegen FC Admira im Ticker

WSG Tirol könnte am Sonntag mit einem Sieg über die Admira die "Rote Laterne" abgeben. Für die Admira ist es der erste Auftritt unter Neo-Coach Zvonimir Soldo. Wir berichten ab 17.00 Uhr live.

Admira ist "Schuss ins Dunkle"

In Wattens nahm man vom Trainerwechsel im Süden Wiens Notiz. "Die Admira ist jetzt ein wenig ein Schuss ins Dunkle, weil wir nicht, wissen, was auf uns zukommt", sagte WSG-Trainer Thomas Silberberger. Von der Entscheidung des Liga-Rivalen sei er ein wenig überrascht gewesen. "Die Admira hat meines Erachtens ganz gut performt." Silberberger meinte auch: "Wir wissen nicht, wie sie gesteuert sind von Magath, was Magath sehen will. Er hat Zvonimir Soldo positioniert, es ist eh jedem klar, wie das läuft."

WSG könnte als Tabellenschlusslicht abgelöst werden

Läuft die Admira einem Erfolgserlebnis im Frühjahr noch nach, hatte die WSG dieses in der Vorwoche. Nach sieben Niederlagen in Folge gab es mit einem 2:0 gegen Wolfsberg wieder einen Sieg. Schon im ersten Frühjahresspiel bei Rapid präsentierten sich Stefan Maierhofer und Co. verbessert. "Wir sind in einer Art Aufbruchsstimmung. Wir wollen uns gegen die Admira mit einem Dreier belohnen. In der Tabelle kann jeder lesen, was das heißt", sagte Silberberger. Es winkt sogar Platz zehn, sollte St. Pölten zu Hause gegen den WAC keinen Sieg holen.