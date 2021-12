Jetzt LIVE: WSG Tirol gegen Austria Klagenfurt im Ticker

Nach dem überraschenden Erfolg über Red Bull Salzburg hat Austria Klagenfurt den nächsten Sieg gegen WSG Tirol im Visier. Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Der Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt trifft am Samstag in Innsbruck auf die WSG Tirol und würde mit einem Sieg der Teilnahme an der Meisterrunde einen weiteren Schritt näherkommen. Derzeit liegen die Kärntner an der vierten Stelle, der Siebente Austria und der Achte Rapid sind aber nur jeweils zwei Zähler entfernt.