Jetzt LIVE - Wiener Derby: Rapid Wien gegen Austria Wien im Ticker

Heute steigt das 330. Wiener Derby zwischen Rapid Wien und Austria Wien im Allianz Stadion. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Wiener Derby im Ticker.

Rapid Wien geht mit Selbstvertrauen ins Duell

Austria Wien erwartet "sehr intensives Derby"

Christian Ilzer erwartet ein "sehr intensives" Spiel. Austrias Cheftrainer rief die Ergebnisse der Stadtrivalen in der vergangenen Bundesliga-Runde in Erinnerung. "Die Vorzeichen für ein sehr gutes Spiel stehen gut. Ich kann mich kaum erinnern, dass Austria und Rapid an einem Wochenende mit einem Gesamtscore von 9:0 gewonnen hat." Die Austria liegt auf dem siebenten Rang neun Zähler hinter Rapid, Ilzer meinte: "Wir werden nicht als großer Favorit nach Hütteldorf fahren, sind aber auch nicht krasser Außenseiter."