Jetzt LIVE: Wiener Derby Rapid gegen Austria im Ticker

Im Allianz Stadion treffen Rapid und die Austria am Sonntag im 342. Wiener Derby aufeinander. Während die Veilchen mit einem Sieg erstmals seit der 2. Runde in Top sechs wollen, kämpfen die Hütteldorfer gegen ihren Heimfluch. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Die Austria plant, im Westen Wiens den entscheidenden Schritt in Richtung der Meistergruppe zu machen. Bereits einmal hat das Wiener Derby den "Veilchen" einen Schub gegeben. Mit einem Sieg könnten sie sich die Veilchen auf Kosten des Stadtrivalen unter die Top sechs schieben.

Austria Wien in den letzten 10 Runden nur hinter Salzburg

Nach schwachem Saisonstart war Anfang Oktober auch Trainer Michael Wimmer angezählt. Das mit zwei Mann weniger erkämpfte, umjubelte 0:0 im ersten Derby der Saison erwies sich für die Austria als Start in rosigere Zeiten. In den darauffolgenden zehn Runden verbuchte die Austria 21 Punkte, nur beim WAC (0:1) setzte es eine Niederlage. Damit sind die "Veilchen" in dieser Saisonphase die Nummer eins vor Salzburg (19). Rapid kommt seither auf 17 Zähler.

"Das spricht für das, was wir hier machen. Es spricht dafür, dass die Mannschaft funktioniert", sagte Wimmer vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen mit Rapid. Schauen gegen die Hütteldorfer erneut Zähler heraus, blickt die Austria auf ein vermeintlich leichteres Restprogramm bis zur Punkteteilung. Auswärts geht es noch gegen Blau Weiß Linz, zum Abschluss folgt das Heimspiel gegen die WSG Tirol. Auf Rapid wartet nach dem Derby ein Heimauftritt gegen Lustenau, ehe in Klagenfurt das Auswärtsspiel bei der ebenfalls mitten im Meistergruppen-Rennen stehenden Kärntner Austria ansteht.

Austria Wien-Trainer Wimmer erwartet Kampf um Meistergruppe bis zum letzten Spieltag

Wimmer wollte nicht zu weit nach vorne blicken. Selbst ein Derby-Erfolg würde nichts garantieren, merkte der Deutsche mit Blick auf die Tabelle an. Dort liegen Klagenfurt und Hartberg (beide 30 Punkte) noch vor Rapid (28) und der Austria (27), der WAC (26) als Achter in Lauerstellung. "Man muss aufpassen. Alle sprechen nur von Austria und Rapid, aber es gibt auch andere Mannschaften, die in die Top sechs wollen. Es wird ein Kampf bis zum letzten Spieltag - egal wie es am Sonntag ausgeht."

Austria personell geschwächt nach Hütteldorf - Rennen um Meistergruppe für Rivalen im Blick

Rapid Wien in Wiener Derby bereits seit zehn Jahren ohne Heimsieg

Neben einem Platz in der Meistergruppe Rapid kämpft am Sonntag auch um das Ende einer schon zehn Jahre währenden Heimmisere gegen die Austria. Seit 9. Februar 2014 - einem 3:1-Sieg - wartet Rapid in Hütteldorf auf einen Erfolg gegen die Austria. Das im Sommer 2016 fertiggestellte Allianz Stadion darf mittlerweile als violette Wohlfühloase geltend gemacht werden. Bei sieben Remis holte die Austria seither vier Siege im Westen Wiens. "Wir wollen diese Serie auf alle Fälle beibehalten", sagte Dominik Fitz. Der Spielmacher der Austria war beim letzten Rapid-Sieg in Hütteldorf 14 Jahre alt.

Für die Grün-Weißen ist es Zeit, diese Serie zu beenden. Die Zuversicht ist nach dem gelungenen Start ins neue Jahr groß, auch betreffend Platz in den Top-6. "Wir gehen fest davon aus, dass wir am Sonntag gewinnen. Wir sind überzeugt, dass wir am Ende über dem Strich sind", betonte Geschäftsführer Steffen Hofmann. "Die ersten Spiele waren richtig gut, ich bin extrem optimistisch. Man merkt, wie viel Euphorie jetzt vorhanden ist", sagte Sport-Geschäftsführer Markus Katzer. Auch bei den Fans herrscht große Vorfreude, seit drei Wochen ist das Allianz Stadion mit 26.000 Zuschauern ausverkauft.

Rapid Wien-Trainer Klauß will Schwung aus letzten Spielen mitnehmen

Viel Optimismus strahlt auch Trainer Robert Klauß vor seinem ersten Wiener Derby aus. "Die zwei Spiele (gegen WAC und Sturm) waren ein Schritt in die richtige Richtung, wir haben jeweils schwierige Phasen überstanden. Die Jungs nehmen viel Schwung aus diesen Spielen mit, das stärkt uns in unserem Tun. Der Prozess ist angestoßen, es geht auch darum, Stärke und Selbstvertrauen zu entwickeln. Dass die Spieler rausgehen und sich sagen: Es gibt nur einen Sieger, und das sind wir", erklärte Klauß, der abgesehen von den Langzeitverletzten aus dem Völlen schöpfen kann. Innenverteidiger Leopold Querfeld kehrt nach seiner Sperre zurück, Torjäger Guido Burgstaller, der diese Woche seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat, ist wieder fit.

LIVE-Ticker zum Wiener Derby: Rapid gegen Austria

Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria im Ticker.