Jetzt LIVE: Wiener Derby Rapid gegen Austria im Ticker

Achter gegen Siebenter: Gastgeber Rapid und die Austria haben vor dem heutigen 334. Wiener Fußball-Derby schon bessere Zeiten gesehen. Beide Teams stehen sechs Runden vor der Ligateilung stark unter Druck. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Wiener Derby.

Bei Rapid sind alle Augen auf Ferdinand Feldhofer gerichtet, der nach seiner offiziellen Vorstellung am Montag sein Debüt ausgerechnet im Prestigeduell gibt. Der Optimismus des 42-Jährigen ist groß.

Neo-Rapid-Trainer Feldhofer blickt Derby mit Optimismus entgegen

"Die Qualität ist noch größer, als ich zuerst gedacht habe, ich kann niemand nennen, der mich irgendwie enttäuscht hätte", sagte Feldhofer. Das gegenseitige Kennenlernen stand seit seinem Amtsantritt im Vordergrund. "Das war alles sehr positiv und kann auf jeden Fall so weitergehen." Aus taktischer Sicht wird sich Rapid wohl so wie zuletzt präsentieren, auch da die Zeit für Veränderungen viel zu kurz war. Neue Ausfälle gibt es nach dem 2:2 in Ried nicht, fraglich ist weiter, ob Kapitän Maximilian Hofmann nach seiner Corona-Erkrankung zur Verfügung stehen wird. "Hofmann wird knapp", sagte Feldhofer.

Rapid läuft im neuen Allianz Stadion immer noch dem Derby-Premierenerfolg hinterher. Bei den jüngsten sieben Heimantritten gab es drei Niederlagen und vier Unentschieden. "Weil es Zeit wird, ganz einfach", antwortete Feldhofer auf die Frage, warum denn Rapid am Sonntag als Sieger vom Platz gehen wird.

"Die Austria macht es schon sehr gut bis jetzt, sie sind sehr variantenreich in der Grundaufstellung, kriegen wenig Gegentore. Von den Ergebnissen her merkt man, dass sie schwer zu bespielen sind", ist sich der Rapid-Coach bewusst. Trotzdem herrsche vor einem "intensiven, schnellen Spiel, in dem jeder Zentimeter entscheiden kann" ganz klar Zuversicht. "Was ich die letzten Tage gesehen habe, glaube ich, dass es für uns schon ganz klar möglich ist, dass wir das Spiel an uns reißen und gewinnen."

Austria will im Wiener Derby auf eigene Stärken vertrauen

Der Trainerwechsel bei Rapid wenige Tage vor dem Wiener Fußball-Derby stellt Austria-Trainer Manfred Schmid vor ein gewisses Dilemma. In punkto System und Taktik sind die Hütteldorfer im ersten Spiel unter ihrem neuen Coach Ferdinand Feldhofer schwierig einzuschätzen. Dennoch werde die Mannschaft gut auf den Gegner eingestellt sein, versprach der 50-Jährige.

"Wir werden es so anlegen, dass wir uns gut vorbereiten, ihre Spieler kennt man ja. Und grundsätzlich orientieren wir uns an unseren Möglichkeiten", kündigte Schmid an. Mit dieser Einstellung ist die Austria zuletzt gut gefahren, schließlich gab es in der Vorwoche ein 2:1 über Sturm Graz. "Dieser Sieg hat uns Zuversicht gegeben, die Stimmung ist top. Wir gehen sehr zuversichtlich ins Derby und wollen unbedingt gewinnen."

Allerdings gab es in den jüngsten vier Duellen der beiden Erzrivalen keinen Sieger. "Es ist oft so, dass ein Derby ein taktisches Geplänkel werden kann", meinte Schmid. Sein Club ist in bisher sieben Auftritten im Allianz Stadion noch ungeschlagen. "Das stimmt mich aber nicht optimistischer, als ich als Typ eh schon bin." Diese Statistik beschäftige wohl eher Rapid, vermutete Schmid. "Grundsätzlich ist das ein Thema, das mich wenig berührt, doch es wäre schon schön, wenn die Serie hält."

Selbst bei einer Niederlage wäre nicht alles schlecht. "Unser Ziel ist es, zu punkten. Aber auch wenn das nicht gelingen sollte, haben wir bisher eine richtig starke Saison gespielt", erklärte Schmid, der noch um den Einsatz des an einer Hüftprellung laborierenden Kapitäns Markus Suttner bangt. "Er ist eine Säule in unserem Spiel, doch wir haben mehrere Optionen auf dieser Position."

Wiener Derby LIVE: Rapid gegen Austria im Ticker

Wir berichten ab 17 Uhr live vom Wiener Derby zwischen Rapid Wien und Austria Wien im Ticker.

