Jetzt LIVE: Wiener Derby - Austria gegen Rapid im Ticker

Am Sonntag steht das erste Wiener Derby der Saison auf dem Spielplan. Austria Wien empfängt Rapid Wien. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Die Vorfreude auf sein erstes Wiener Fußball-Derby ist Austria-Trainer Christian Ilzer anzumerken. Dabei steht die Mannschaft des Steirers vor dem Duell mit Rapid am Sonntag unter Zugzwang. Die Austria droht bereits früh in der Saison den Anschluss an die vorderen Plätze zu verlieren.