Jetzt LIVE: Wacker Innsbruck gegen TSV Hartberg im Ticker

Am Samstag treffen beim ersten Aufsteigerduell der Saison Wacker Innsbruck und TSV Hartberg aufeinander. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Der Bundesligasaison-Start verlief für Wacker Innsbruck und TSV Hartberg punktetechnisch holprig: Beide holten trotz ansprechender Leistungen bisher nur je drei Zähler. Am Samstag (17.00 Uhr) wollen beide Trainer am Tivoli voll auf Sieg spielen. Raus aus der Punktekrise lautet die Devise.

Gerade gegen Hartberg will Wacker den Heim-Fans etwas bieten. “Wir wollen die dominantere Mannschaft sein und das Spiel diktieren. Das geht nur, wenn wir die Zweikämpfe gewinnen”, erklärte Daxbacher, der auf alle Spieler zurückgreifen kann. Gerade das Toreschießen würde mit jedem Spiel ohne Erfolgserlebnis schwieriger von der Hand gehen. “Möglicherweise spüren die Spieler den Druck in diesen Momenten, sie glauben zu müssen und nicht zu können, sie verkrampfen.” Eine Qualitätsfrage sieht Daxbacher nicht. “Das würde ich nicht sagen. Wenn ein Schuss an die Lattenunterkante und wieder raus geht, will ich nicht von mangelnder Qualität sprechen.”