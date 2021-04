Jetzt LIVE: WAC gegen WSG Tirol im Ticker

Die Ausgangsposition des WAC vor dem Heimspiel gegen die WSG Tirol ist klar. Wollen die Kärntner bei der Vergabe der Startplätze für denEuropacup ein gewichtiges Wort mitreden, muss in der dritten Runde der Meistergruppe ein Sieg her. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Immerhin sah Trainer Roman Stary beim 1:2 gegen den LASK einen Aufwärtstrend im Vergleich zum 1:8 gegen Rapid. "Nach dieser Schlappe war unser Auftritt gegen den LASK schwer in Ordnung", sagte der 47-Jährige.

WAC: "Pflichtsieg" muss her

Am Sonntag ist eine gute Leistung aber zu wenig - es muss Zählbares her. "Natürlich kann man Pflichtsieg dazu sagen", erklärte Stary. "Um unser Ziel zu erreichen, europäisch zu spielen, müssen wir in die Gänge kommen und mit dem Punkten beginnen." Allerdings ist mit harter Gegenwehr zu rechnen. "WSG Tirol ist die Überraschungsmannschaft der Saison." Als Gründe dafür nannte Stary "eine gewisse Unbekümmertheit. Es hat keiner mit ihnen gerechnet. Sie haben aber auch extreme Qualität und spielen guten, offensiven Fußball. Es ist schön, ihnen zuzuschauen."