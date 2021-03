Jetzt LIVE: WAC gegen WSG Tirol im Ticker

Im Falle eines Sieges über die WSG Tirol würde der fünftplatzierte Gastgeber WAC den Grunddurchgang fix unter den Top Sechs abschließen und damit in der Meistergruppe weiterspielen. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

WAC will unter die Top Sechs

WAC-Coach Roman Stary feierte in der Vorwoche mit dem 4:0 in Ried ein überaus gelungenes Debüt und hofft nun auf einen ähnlich starken Auftritt seines Teams. "Ich war überglücklich über den Sieg, weil es mich für die Mannschaft gefreut hat. Es war wieder Sicherheit zu spüren", sagte der 47-Jährige.

Der Wiener will die aktuelle Wohlfühlstimmung nicht dadurch stören, seine Kicker zu sehr unter Druck zu setzen. "Mir ist wichtig, ihnen zu vermitteln, dass wir es selbst in der Hand haben und ein Finale gegen die Austria (Anm.: in einer Woche letzter WAC-Gegner im Grunddurchgang) vermeiden können." Von einem Entscheidungsspiel wolle er nicht sprechen, weil "dadurch vielleicht nicht mehr die Leichtigkeit drin ist".