Jetzt LIVE: WAC gegen Wacker Innsbruck im Ticker

Heute treffen mit WAC und Wacker Innsbruck die aktuell besten Teams der unteren tabellenhälfte aufeinander. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Innsbruck will Sieg einfahren

Innsbruck möchte dem bisher einzigen Sieg in acht Bundesliga-Duellen mit Wolfsberg einen weiteren hinzufügen, ist sich der Schwierigkeit der Aufgabe aber bewusst. Für Daxbacher ist der WAC höher einzuschätzen als in der vergangenen Saison. “Es ist eine Mannschaft, die sich richtig gut verstärkt hat. Da ist Qualität da, und sie haben eine gute Mischung gefunden”, sagte der Innsbruck-Trainer. Eine gesicherte Defensive sei die Basis des Erfolgs. In der Offensive “glaube ich schon, dass wir zu Chancen kommen werden”, so Daxbacher.