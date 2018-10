Jetzt LIVE: WAC gegen TSV Hartberg im Ticker

Am Samstag treffen der WAC und Hartberg in der Bundesliga aufeinander. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Wenn der WAC am Samstag den TSV Hartberg zu Gast hat, steht ein Mann besonders im Mittelpunkt. Christian Ilzer schaffte mit den Oststeirern in der Vorsaison sensationell den Sprung in die Fußball-Bundesliga. Anfang Mai vermeldeten die Wolfsberger mitten ins Rätselraten um die Lizenzvergabe für die Hartberger die Verpflichtung des Coaches. Beim WAC hat Ilzer bisher ebenfalls zu überzeugen vermocht.

In Wolfsberg hat Ilzer seinen Ruf als gewiefter Taktiker untermauert. Auch dank starker Neuzugänge wie Michael Liendl und Marcel Ritzmaier agieren die aktuell fünftplatzierten Kärntner über den Erwartungen. Dass Hartberg wiederum bisher kein “Kanonenfutter” für die Konkurrenz abgab, freut Ilzer. Der Liga-Neuling habe richtig gute Leistungen gezeigt, merkte er an. Belohnt wurden diese zum Ärger von Nachfolger Markus Schopp aber nicht wirklich. Hartberg ist derzeit nur Zehnter, einen Punkt vor Schlusslicht Altach.

Vor allem auswärts klappte es noch nicht. Vier Niederlagen in vier Spielen in der Ferne, 3:10 Tore lautet die Zwischenbilanz. Schopp hält dem entgegen, dass die Leistungen alles andere als schlecht waren. Die Zuversicht, auch in Wolfsberg etwas mitzunehmen, sei deshalb gegeben. “Wir werden zu unseren Möglichkeiten kommen”, erklärte Schopp. “Wir wollen zeigen, was wir in letzten Auswärtsspielen gezeigt haben. Mit dem feinen Unterschied, dass wir uns belohnen wollen.”