Jetzt LIVE: WAC gegen Sturm Graz im Ticker

Sturm Graz will sich für die Salzburg-Enttäuschung im Auftaktspiel der Bundesligasaison am WAC rächen. Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Der - zugegebenermaßen schwere - Auftakt gegen Serienmeister Salzburg ging für Sturm Graz beim 1:3 in der Vorwoche daneben. Auch das Spiel der zweiten Runde am Sonntag gegen den WAC dürfte alles andere als ein Spaziergang werden. "Der WAC ist ein Team, das zurecht den Anspruch stellt, ganz vorne mitzuspielen", sagte Sturm-Coach Christian Ilzer im Hinblick auf die "Wölfe", die in Runde eins aber nur einen Punkt gegen Aufsteiger Klagenfurt holen konnten.