Jetzt LIVE: WAC gegen SKN St. Pölten im Ticker

Der WAC empfängt am Sonntag in der 10. Runde der Fußball-Bundesliga in der Lavanttal-Arena als klarer Favorit den Vorletzten St. Pölten. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Durch das Heim-1:1 gegen AS Roma, dem neunten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage, ist die Brust des Liga-Dritten weiter gewachsen.

WAC als klarer Favorit im Duell

"Im Moment läuft es ganz gut, wie wir als Mannschaft auftreten ist überragend", sagte WAC-Regisseur Michael Liendl. Die Kärntner führen völlig überraschend die Gruppe J der Europa League gemeinsam mit der Roma mit vier Punkten aus zwei Spielen an. In der Liga wurden sechs von neun Partien gewonnen, darunter fünf in den jüngsten sechs Anläufen. "Wir freuen uns richtig auf das Spiel gegen St. Pölten, versuchen alles in die Waagschale zu werfen, damit wir den Erfolg, den wir momentan haben, auch weiter gewährleisten", gab WAC-Trainer Gerhard Struber preis.

Motivationsprobleme gibt es im WAC-Lager keine. "Es ist das Geile in der Truppe, dass wir uns auf jedes Spiel gleich freuen. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass wir den Fokus so hinbekommen, dass wir am Sonntag wieder ein richtig geiles Spiel machen", blickte Liendl optimistisch nach vorne. Offen ist welches Personal zum Einsatz kommen wird. Vor der Roma-Partie hatte Struber gar nicht rotiert, nach dem intensiven Spiel am Donnerstag dürfte dies nun anders sein.

St. Pölten rechnet mit "frischen Kräften"

Kapitän Michael Sollbauer hat jedenfalls keine Bedenken. "Alle ziehen richtig gut mit, der Zusammenhalt ist riesig. Auch die Spieler, die wenig Einsatzzeiten bekommen, verlangen uns im Training alles ab und sind da wenn sie gebraucht werden", verlautete der 29-Jährige. Auch St. Pöltens Trainer Alexander Schmidt rechnete mit "frischen Kräften" beim Gegner. "Sie haben aber trotzdem wenig Qualitätsverlust", betonte der Deutsche.

Den Auftritt der Kärntner gegen Rom verfolgte er genauestens. "Der WAC hat einen guten Moment vom Selbstvertrauen her, es klappt viel, die Mannschaft ist eingespeilt und hat das Momentum auf ihrer Seite, egal ob national oder international", analysierte Schmidt. Die Doppelbelastung müsse aufgrund der erfolgreichen Auftritte im Europacup kein Nachteil für den WAC sein. "Die Mannschaft hat weiteres Selbstvertrauen getankt", erinnerte St. Pöltens Trainer.