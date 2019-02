Jetzt LIVE: WAC gegen SCR Altach im Ticker

Altach gastiert am Samstag beim Wolfsberger AC und will noch kräftig Punkte hamstern, bevor die Punkteteilung erfolgt. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Der SCR Altach startet am Samstag gegen den WAC in das Frühjahr der Fußball-Bundesliga. “Es geht einfach darum, Punkte zu hamstern, damit wir mit der Punktetrennung in einer guten Position sind, um in den ersten Runden im unteren Play-off das ganze Thema im Idealfall schnell zu erledigen”, ist für Trainer Werner Grabherr vor den restlichen vier Partien im Grunddurchgang die Marschroute klar.