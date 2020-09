Jetzt LIVE: WAC gegen Red Bull Salzburg im Ticker

Red Bull Salzburg hat beim Start in die neue Fußball-Bundesliga-Saison ein klares Ziel vor Augen. Mit einem Auswärtssieg gegen den WAC will der Serienmeister gleich zu Beginn ein klares Statement abgeben . Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

"Unsere beste Vorbereitung darauf sind gute Leistungen in den ersten Liga-Spielen", sagte Red Bull Salzburg-Trainer Jesse Marsch.

Einige Ausfälle bei Red Bull Salzburg

Der US-Amerikaner muss aber nicht nur gegen den WAC, sondern wohl auch im Play-off auf den an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel laborierenden Zlatko Junuzovic verzichten. "Er bringt immer ein Gefühl von Sicherheit und Erfahrung auf den Platz. Doch Bernede und Mwepu sind bereit, ihn zu ersetzen", betonte Marsch.

WAC will unangenehmer Gegner sein

WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer erinnert sich noch gern an die jüngsten beiden Duelle mit den Salzburgern - in der Meistergruppe holten die Kärntner gegen die "Bullen" zwei Unentschieden. "Wir wollen ähnlich wie im Frühjahr dagegenhalten und ein unangenehmer Gegner sein", kündigte der Steirer an.