Jetzt LIVE: WAC gegen Red Bull Salzburg im Ticker

Im Schlager der 14. Runde der Fußball-Bundesliga empfängt am Sonntag der drittplatzierte WAC Meister und Tabellenführer Salzburg. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Salzburg erwartet sehr intensives Match

"Sie spielen einen super Fußball", meinte Marsch drei Tage nach dem 1:1 in der Champions League bei Napoli bzw. zwei Tage vor dem vierten Auswärtsspiel der Salzburger in Folge. "Ich erwarte ein gutes, hochinteressantes und sehr intensives Spiel, weil der WAC sehr stark im Gegenpressing ist. Aber unsere Jungs sind sich dessen bewusst und bereit." Dass man im Vergleich zu den "Wölfen" zwei Tage mehr Regenerationszeit hat, "kann ein Vorteil sein, denn der WAC hat viele Spiele mit der gleichen Aufstellungen absolviert, und sie spielen auch sehr intensiv", erklärte Marsch.

In der Lavanttalarena, wo der WAC gegen Salzburg eine durchaus solide 4-5-5-Bilanz aufweist, kommt es auch zum Duell der beiden Torfabriken der Liga. Salzburg hält bei 53, der WAC bei 34 Treffern, nicht zufällig könnte es ein Stelldichein des Führungstrios der Torschützenliste Patson Daka, Erling Haaland (beide Salzburg) und Shon Weismann (WAC) mit je 12 Treffern geben. Kündigt sich also ein Torfestival wie beim 5:2-Heimsieg der Salzburger im ersten Saisonduell an? "Das kann passieren", sagte Marsch, "umso mehr brauchen wir Disziplin auf dem Platz. Jeder muss hochkonzentriert sein, vor allem die Defensive. Und wir brauchen auch eine gewisse Portion an Aggressivität."