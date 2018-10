Jetzt LIVE: WAC gegen Red Bull Salzburg im Ticker

Am heutigen Samstag peilt Red Bull Salzburg den neuen Sieg im neunten Saisonspiel an - Rekord. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel WAC gegen RB Salzburg.

Red Bull Salzburg peilt neunten Sieg an

Salzburg ist gegen den WAC in 13 Liga-Spielen (7-6-0) seit März 2015 ungeschlagen. In den jüngsten sechs Aufeinandertreffen kassierte der Serienmeister nur ein Gegentor. In Wolfsberg holte er in den vergangenen sechs Duellen aber nur zwei Siege. “Wir brauchen dort ein hohes Maß an Bereitschaft. Es ist die Kunst, dies Woche für Woche auf den Platz zu bringen”, meinte Rose, der beim 6:0 im Cupspiel in Schwaz zuletzt neun Spieler in die Elf rotierte.