Jetzt LIVE: WAC gegen Rapid Wien im Ticker

Der WAC empfängt Rapid Wien im direkten Duell um Platz drei in der Tabelle. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Rapid Wien erwartet ein enges Match

Die Verteidigung von Rang drei hat eine besondere Bedeutung, schließlich nimmt der am Saisonende Tabellendritte fix an der kommenden Europa-League-Gruppenphase teil, sofern Red Bull Salzburg das Cupfinale gewinnt und die Meisterschaft unter den Top zwei beendet. "Aber man sollte dieses Spiel am Samstag nicht überbewerten, denn danach gibt es noch zehn Spiele, in denen man gut performen muss, wenn man international dabei sein will, und das wollen wir", betonte Kühbauer.