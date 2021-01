Jetzt LIVE: WAC gegen LASK Linz im Ticker

Der LASK will einen kapitalen Fehlstart ins neue Jahr vermeiden. Nach der überraschenden Heimniederlage gegen Wattens sind die Linzer heute gegen den WAC gefordert. Wir berichten ab 20.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Bei einem erneuten Patzer droht die Mannschaft von Trainer Dominik Thalhammer den Anschluss an die Top drei zu verlieren. Der WAC wartet nach defensiv soliden Spielen auf das erste Tor in diesem Jahr. Eine intensive Partie bei Minusgraden wird erwartet.

LASK plant nach Heimniederlage Wiedergutmachung beim WAC

Thalhammer will die "lehrreiche" Niederlage "sehr selbstkritisch analysiert haben". "Gegen den WAC wollen wir nun eine entsprechende Reaktion zeigen und die gute Entwicklung der Mannschaft, die wir im Herbst begonnen haben, fortsetzen", erklärte der Trainer am Dienstag in einer Club-Aussendung. Statistisch stehen die Chancen dafür gut. In Wolfsberg sind die Linzer, die mittlerweile den Zahlen nach das Ligateam mit dem meisten Ballbesitz sind, in bisher sechs Antreten noch ungeschlagen.