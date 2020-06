Jetzt LIVE: WAC gegen LASK Linz im Ticker

Der WAC will im Heim-Geisterspiel am Sonntag gegen LASK Linz Platz zwei in der Tabelle verteidigen. Wir berichten ab 17.00 Uhr live im Ticker.

Der LASK liegt in der Fußball-Bundesliga nach Monaten im Kampf um die Tabellenspitze plötzlich außerhalb der Top-Zwei. Nach dem Sechs-Punkte-Abzug der Liga und der Heimniederlage gegen Hartberg zum Restart der Liga verloren die Linzer nicht nur den Anschluss an Leader Salzburg, sondern fielen auch hinter den WAC zurück. Gegen den geht es am Sonntag (17.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) im Lavanttal.

WAC will dem LASK nichts schenken

Die Wolfsberger haben ihr Erfolgserlebnis bereits gefeiert. In Graz gingen die Kärntner auch dank eines Traumtores von Torjäger Shon Weissman als Sieger vom Platz. Für Ferdinand Feldhofer änderten sich die Vorzeichen vor dem Duell des Zweiten mit dem Dritten dadurch wenig. "Die Niederlage des LASK hat für uns wenig Bedeutung. Wir sind uns bewusst, wie stark sie sind. Aber wir machen unsere Hausaufgaben und werden dem LASK nichts schenken", sagte der WAC-Coach. Der Blick auf die Tabelle sei aktuell "angenehm", mehr aber nicht.

Feldhofer wusste von einer unglücklichen Niederlage des Tabellennachbarn zu berichten. Viermal trafen die Linzer nur Metall, die Gäste aus der Steiermark erzielten dann in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer. Ob des Spielverlaufs milde ging LASK-Coach Valerien Ismael deshalb mit seinem Team ins Gericht. Nach einer Analyse meinte der Franzose zwei Tage später: "Wir haben viele Anhaltspunkte definiert, die wir im Spiel gegen den WAC unbedingt verbessern wollen. Wir möchten mit noch mehr Überzeugung in diese Begegnung reingehen, gerade was den Abschluss betrifft."

LASK will "mit noch mehr Überzeugung" punkten

Verstärkung ist in der Abwehr in Sicht. Gernot Trauner hat seine Sperre abgesessen und darf damit die Kreise von WAC-Goalgetter Weissman stören. Als dessen Sturmpartner hat sich nach seiner starken Vorstellung als Wechselspieler Cheikhou Dieng aufgedrängt. Prinzipiell, so Ismael, verfügen die Wolfsberger "über eine individuelle Stärke in ihren Reihen". Der LASK hätte aber schon gezeigt, dass man im Lavanttal bestehen könne. Zuletzt gewannen die Athletiker dort mit 3:1. Der WAC hatte zuvor freilich Ende August mit einem 1:0 aus Pasching alle drei Zähler entführt.

Das Thema Heimvorteil ist in Corona-Zeiten jedoch ein quasi nicht-existentes. "Der Heimvorteil fällt weg", meinte Feldhofer. Auch die Kenntnis des heimischen Spielfelds sei kein Vorteil: "Ob wir jetzt den einen Quadratmeter besser kennen, wird den Unterschied nicht ausmachen." Am Mittwoch hat der WAC erneut zu Hause Hartberg zu Gast. Der LASK spielt dann in Pasching gegen Rapid.