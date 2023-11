Jetzt LIVE: WAC gegen Austria Wien im Ticker

Im Kampf um die Meistergruppen-Teilnahme in der Fußball-Bundesliga wartet auf den Wolfsberger AC und die Wiener Austria am Sonntag ein richtungsweisendes Duell. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Austria Wien will mit Sieg beim WAC über den Strich

Das Spiel in Wolfsberg sei laut Wimmer zwar nicht vorentscheidend, aber sehr wichtig. "Wir wollen vorne unsere Torchancen nützen und defensiv wieder stabil stehen - der WAC hat mit 22 erzielten Treffern schon oft seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt", erklärte der Deutsche, der nach dem 0:0 gegen Serienmeister Salzburg auf den rotgesperrten Marvin Martins verzichten muss. Seine Truppe, die bis zur Winterpause auch ohne den im Aufbautraining befindlichen Tin Plavotic auskommen muss, werde keinen Gang zurückschalten. "Es gibt nur Vollgas", sagte er.

Direktes Duell mit WAC um Meistergruppen-Startplatz

Auch der WAC sammelte zuletzt Selbstvertrauen, die Mannschaft von Ex-Veilchen-Trainer Manfred Schmid gewann auswärts gegen Austria Lustenau (3:2) und zuvor souverän zuhause im Kärnten-Derby gegen Austria Klagenfurt (4:0). Drei Ligaspiele vor der Winterpause wollen die Lavanttaler den Platz in der Meistergruppe festigen, auch die Torsperre der Austria soll gebrochen werden. "Das ist eine sehr überragende Statistik", lobte Schmid die Wiener, aber irgendwann werde diese Serie auch enden. "Warum nicht am Sonntag kurz nach 14:30 Uhr? Wir sind in der Offensive derzeit richtig gut, die Jungs haben eine hohe Qualität und harmonieren auch abseits des Platzes."