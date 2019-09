Jetzt LIVE: WAC gegen Austria Wien im Ticker

Die Wiener Austria gastiert heute im Lavanttal, Wolfsberg Trainer Struber will trotz Heimvorteil an die Grenzen seiner Mannschaft gehen. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Wolfsberg-Trainer Gerhard Struber ist zuversichtlich. In der Länderspielpause habe man an Details arbeiten können. "Es macht uns stark, in jedem Spiel an unsere Grenzen zu gehen. Das wollen wir wieder", sagte Struber. Vor den starken Individualisten, die die Austria in ihren Reihen habe, müsse man jedoch extrem auf der Hut sein. "Wir wissen, dass ein Gegner auf uns zukommt, der gefährlich ist, der in der Tabelle eine Veränderung herbeiführen will."